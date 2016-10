Meßstetten Ein farbenfrohes Kunstwerk

Rektorin Buhl und Klassenlehrerin Georgis sagten sofort zu. So traten die Schüler der Klasse vier und die beiden Pädagoginnen mit Pinseln und zahlreichen Farben an, um in einer kreativen Malaktion die Bushaltestelle freundlicher zu gestalten. Die Farben stellte der Bauhof zur Verfügung. Es war bewundernswert, wie die Schüler an diesem Nachmittag mit Feuereifer dabei waren, ihre Kunstwerke zu schaffen. Manchmal gab es auch mal ungewollt einen Farbspritzer ins Gesicht oder an der Hose.

Die Künstler und ihre Lehrerinnen wurden vom Ortsvorsteher mit Getränken und von den Müttern der Schüler mit Gebäck versorgt. Wie das Bild des fertigen Kunstwerkes zeigt, kann man in Hartheim nun die Herbst-Wanderung "am Frühling" planen.