Meßstetten Ein fairer und respektvoller Umgang

Meßstetten. Bei der Sportnacht stand das Ziel, den Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren Spaß an Sport und Bewegung zu vermitteln, im Vordergrund. Die Jugendlichen sollten Kontakte zu anderen Gleichaltrigen, die nicht an der eigenen Schule sind, knüpfen, Respekt gegenüber dem anderen entwickeln und sich an Regeln halten.

Los ging es am Nachmittag mit den Turnierspielen der Zehn- bis 13-Jährigen, die mit insgesamt zwölf Mannschaften um Sieg, Pokale und Ehre kämpften. Damit das alles auch in geordneten Verhältnissen und den Spielbestimmungen entsprechend abläuft, leiteten Schüler der Meßstetter Schulen als Schiedsrichter das Spielgeschehen.

Als die Spiele beendet waren, ging es mit großer Spannung zur Siegerehrung. Es gab für alle Teilnehmer Plaketten und von den Sponsoren – Meßstetter Geschäfte und Banken – bereitgestellte Sachpreise und Pokale.