Meßstetten Ein eindrucksvolles Niveau geboten

Mit "Great and Wonderful" von Chris Woods sowie "Guten Abend, gut’ Nacht" verabschiedeten sich die Blechbläser von ihrem Publikum: Stefan Kopp, Horst Völkle, Daniel Fischer und Benedikt Beuttler an der Trompete, Katrin Fischer und Jürgen Stengel am Waldhorn, Jochen Schick, Markus Fischer und Christof Beck an der Posaune sowie Hans-Martin Schühle an der Tuba.