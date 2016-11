Meßstetten Ein Deutscher Meister von hier

Meßstetten-Unterdigisheim. "Eigentlich wollte ich da gar nicht hin, aber als ich gelesen habe, dass es da um die Deutsche Meisterschaft geht, hat mich doch der Ehrgeiz gepackt", bekennt Heinrich Mayer. Um auf das Erfurter Messegelände zu gelangen, nahm er eine mehr als 400 Kilometer lange Fahrt auf sich.

Der Geflügelpest zum Trotz waren bei der weltgrößten Rassentaubenschau, die vom Verband Deutscher Taubenzüchter (VDT) organisiert wird, 22 550 Tauben in zwei großen Hallen ausgestellt. Mayer war mit acht Tauben der Rasse Schlesische Kröpfer Gelbschimmel sowie sechs schwarzen Thüringer Schildtauben bei der riesigen Ausstellung präsent. Bei den Schlesischen Kröpfern waren weitere vier Konkurrenten im selben Farbenschlag vertreten. Die Preisrichter blieben in ihren Bewertungen etwas niedrig, worüber Mayer zunächst etwas enttäuscht war. Seine Tiere wurden sehr gut mit drei mal 95 Punkten und zwei mal 94 Punkten bewertet. Das ergab zusammen 473 Punkte, mit denen er äußerst knapp über dem Soll von 472 Punkten lag. Doch sie genügten, um den Titel "Deutscher Meister" zu erringen.

Bei den Thüringer Schildtauben traten 45 Aussteller mit insgesamt 13 000 Tauben an – eine harte Konkurrenz. Mayer schickte sechs Tauben ins Rennen um den Meistertitel; mit 472 Punkten gelang es ihm, in die Wertung zu kommen, doch seine Konkurrenten hatten noch stärker aufgetrumpft. So musste er sich mit einem einfachen deutschen Meistertitel begnügen – doch auch der war ein Riesenerfolg.