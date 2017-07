Meßstetten "Ehrgeiz und Durchhaltevermögen sind wichtig auf dem Lebensweg"

Für den weiteren Lebensweg wünschte Unterweger den Absolventen Selbstvertrauen, viel Mut und viel Unterstützung, verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Schüler gerne an die Schulzeit an der Realschule zurückerinnern werden.

Im Namen der SMV gratulierten Lena Siber und Marie Sieber den Abschlussschülern und bedankten sich mit einem Präsent bei den scheidenden Schülersprechern Elena Sieber und Nico Kiesinger, deren Ämter neu zu besetzen sind. Auch Maike Link wurde mit einem Präsent bedacht, da sie langjährig aktiv in der SMV mitarbeitete.

Ehrgeiz, Erfolg und Durchhaltevermögen für den neuen Lebensabschnitt wünschte auch Klaus Ulrich Stevermüer, der im Namen des Elternbeirats Grüße überbrachte. Als Vertreter des Bürgermeisters gratulierte Tarzisius Eichenlaub den Abschlussschülern. Er betonte, dass das Lernen nun keineswegs abgeschlossen sei, da die ständige Bereitschaft zu lernen immer wichtiger werde.

Aus diesem Grund habe die Bildung für die Stadt Meßstetten einen hohen Stellenwert. Dies zeige sich an der stattlichen Summe, welche die Stadt in den vergangenen Jahren in ihre Schulen investiert habe. Anschließend folgte die Übergabe der Zeugnisse, Preise und Belobigungen durch die Klassenlehrer Rainer Gerstenecker, Michael Jaksch und Petra Hildebrand. Einen Sonderpreis der Schule für gute Leistungen in der fächerübergreifenden Kompetenzprüfung erhielten Amelie Angst, Manuel Bosch, Severin Dinser, Micha Hölle, Margaryta Iaroshynska, Georg Losleben, Tim Quarleiter, Jannik Sauter, Manuel Schimak, Mike Stengel, Florian Unsöld und Alice Zeiger. Nach dem ersten offiziellen Teil folgten kurzweilige und humorvolle Programmbeiträge der einzelnen Abschlussklassen, darunter ein Männerballett, ein Schattenspiel mit Szenen aus dem Schulalltag und ein selbstgedrehter Film mit typischen Schülerszenen.

Diese Schüler haben die Mittlere Reife bestanden:

Klasse 10a: Alexandra-Maria Bollinger, Severin Dinser (Preis), Frank Matthias Eppler (Belobigung), Elena Frey, Magdalena Somdy Gerstmeier, Micha Daniel Hölle (Preis), Lucas Kielich, Eric Kopp (Belobigung), Michaela Lehr (Preis), Maike Link (Preis), Michelle Löffler, Anna-Maria Narr (Belobigung), Tobias Riedlinger (Belobigung), Leon Ritter (Belobigung) Annika Sauter (Belobigung), Marc Sauter, Mario Siebner, Pia Smolle, Marc-David Tame, Florian Unsöld (Belobigung), Tim Zirkel.

Klasse 10b: Amelie Angst (Preis), Manuel Bosch, Pascal Fischer, Johannes Gutmann (Belobigung), Christopher Hajdu (Belobigung) Marie Heinemann, Margaryta Iaroshynska (Belobigung), Nicolas Kämper, Nico Kiesinger, Tabea Klaiber, Georg Simon Losleben, Tim Quarleiter (Preis), Jannik Sauter, Manuel Schimak (Belobigung), Elena Sieber (Preis), Alida Stein (Belobigung), Mike Stengel (Preis), Lenny Strobel, Alice Zeiger (Belobigung).

Klasse 10c: Daniel Bille, Björn Clesle, Marco Luca Friz, Pascal Friz, Kim-Lara Gehring, Steven Grenz, Natalie Groß, Savina Tatjana Hack, Alina Hartleb, Max König, Kevin Lander, Laura Lina Linder (Preis), Jannis Maute, Hannes Moser, Kevin Moser, Markus Reck, Fatima Redza, Gülistan Sahin (Belobigung), Lisa Schlenker (Preis), Kristina Schulz, Mirinda Sundara, Larissa Sara Wagner, Philipp Wäschle.