Meßstetten Edeka baut Lebensmittelmarkt neu

Es sei der größte Markt im Absatzgebiet und der auf einer Höhe mit knapp 1000 Metern höchst gelegene Deutschlands, betonte Frank Meng, Regionalleiter Süd für Expansion und Projektentwicklung Immobilien bei der Edeka-Handelsgesellschaft Südwest, beim Spatenstich: "Das ist ein besonderer Tag." Schon lange habe Edeka den Wunsch gehegt, sich in Meßstetten neu auszurichten.

Seit mehr als 35 Jahren existiert der Lebensmittelmarkt in der Stadt, wurde im Oktober 1980 eröffnet und 19 Jahre später erweitert. Fast 20 Jahre danach soll es nun einen "größeren, schöneren und moderneren" Markt geben: "Das ist ein weiteres Standortbekenntnis für eine qualifizierte Nahversorgung in Meßstetten", erläuterte Meng. "Wir sichern damit die Vollversorgung in der Stadt."

Derweil hat sich auf der Baustelle schon einiges getan. In den nächsten Monaten soll dort ein Neubau entstehen mit einer Verkaufsfläche für Lebensmittel und Getränke von fast 1900 Quadratmetern, dazu Nebenräume und auf 150 Quadratmetern sechs Kühlhäuser.