Meßstetten-Unterdigisheim (key). Noch viel zu tun gibt es beim Umbau und der Generalsanierung der Turn- und Festhalle Unterdigisheim – zum Beispiel für die Firma Zippert aus Löchgau, die zum Preis von 39 326 Euro die Dachdeckerarbeiten am Metalldach übernimmt. Den Auftrag zum Abdichten des Flachdachs vergab der Gemeinderat gestern ebenso einstimmig an die Firma Leibold aus Heinstetten für 37 651 Euro, den für die Verglasungsarbeiten an die Firma Schuler aus Weißenhorn zum Preis von 96 349 Euro.