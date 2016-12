Meßstetten Diskussion um die neuen Uniformen

Meßstetten . In der Dezembersitzung des Gemeinderats hat die Frage nach Ausgehuniformen für die Altersabteilung der Feuerwehr für Klärungsbedarf gesorgt. Der Haushaltsplan für dieses Jahr beinhaltet 51 000 Euro, um die gesamte Feuerwehr mit neuen Uniformen auszustatten. CDU-Fraktionschefin Elke Beuttler wies darauf hin, dass in den Beratungen dafür die Altersabteilung extra ausgenommen wurde, und wollte wissen: "Was hat sich seitdem geändert?"

Die neue Vorschrift greift auch für die Altersabteilung

Matthias Schwarz, Abteilungs- und Gesamtkommandant, saß an diesem Abend auf dem Zuschauerrang und erhielt von Bürgermeister Frank Schroft die Gelegenheit, sich zu äußern. Die alten Uniformen aus der Kleiderkammer hätten lange Zeit ausgereicht. Als das Land vorgeschrieben habe, dass nur noch neue einheitliche angeschafft werden dürfen, hätten sich viele Aktive eine neue anmessen lassen, erklärte Schwarz.