Meßstetten Dirigent Björn Bus kitzelt das Beste raus

Unter der Leitung des LBO-Dirigenten Björn Bus übten sie mit mehreren Musikern des LBO unter anderem ein Stück, das bei ihrem Weihnachtskonzert einer der Programmhöhepunkte sein soll. Mit feinem Gespür ließ Björn Bus die einzelnen Register spielen, wies sie auf die Feinheiten der Abstimmung hin und ging auch auf die Hintergründe und Interpretationsansätze des Werkes ein. Dabei kam es mitunter auch auf die fließenden, harmonisch und weich ineinander verflechteten Übergänge an. Von Bus erhielten die Heinstetter Musiker, die nicht so genau wussten, was auf sie zukommen würde, professionelle Tipps, wie sie die kniffeligen und schwierigen Stellen bewältigen können.

In einer kurzen Unterhaltung besprachen Bus und der Heinstetter Dirigent Thomas Moosbrucker das Musikstück, das bei den vergangenen Proben behandelt und für dieses Lehrkonzert ausgesucht worden war. Das neunminütige Stück spielten alle zunächst gemeinsam, ehe der erfahrene Niederländer Bus auf die einzelnen Passagen mit den Taktwechseln einging, speziell auf die Register abgestimmt. Der 37-Jährige machte deutlich, worauf es für die einzelnen Register ankommt, wenn das gesamte Orchester spielt. Die Musiker sollten auch darauf achten, nicht bei Taktwechseln Luft zu holen, damit es keine Pause gebe. Da noch etwas mehr "Piano" und dort ein voluminöseres "Forte": Björn Bus verlangte viel von den Akteuren.

Darüber hinaus war das gemeinsame Musizieren eine gute Möglichkeit, sich gegenseitig kennen zu lernen und Berührungsängste abzubauen. Am Ende der Lehrstunde konnte sich das Ergebnis in einem harmonischen, registerbetonten Zusammenspiel mit feiner Abstimmung hören lassen: Als die Musikanten die Feinheiten im Griff hatten, sich deutlicher artikulierten, machten sie das Stück zu einem besonderen Hörgenuss und ernteten viel Applaus der Zuhörer, die in immer größerer Zahl in die Festhalle strömten, um dem LBO zu lauschen.