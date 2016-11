Meßstetten Die Raumnot beim Fußballtraining hat bald ein Ende

Zum Bauprogramm: Der Eingangsbereich bekommt einen Windfang, der Sanitärbereich wird erweitert und modernisiert. Ganz neu gestaltet wird die Südseite: Die Mauer wird von drei auf acht Meter erhöht und erhält in der Mitte eine große Glasfront, die den vergrößerten Hallenraum erhellt. Dessen Verbreiterung von zehn auf 14,30 Meter ist das Kernelement des Bauprojekts – insbesondere der Fußballnachwuchs und das Frauenteam des SV Unterdigisheim konnten in der schmalen Halle nur sehr eingeschränkt trainieren.

Der Verbreiterung fallen die bisherigen Geräteräume zum Opfer; ihre Fläche wird dem neuen Hallenraum zugeschlagen.

Dafür erhalten die Geräte ein neues Domizil in einem separaten Anbau an der Ostseite; die Seitenwände sind bereits hochgezogen und die Decke betoniert. Der L-förmige Riegel beherbergt außerdem ein Lager für Stühle und Bühnenelemente; im Norden schließt er nahtlos an den bestehenden Küchentrakt an. An diesem ändert sich nichts; schließlich wurde der Gastronomiebereich erst 2010 saniert. Spätestens im Frühjahr soll die Halle ein neues Pultdach erhalten, das von mächtigen Holzbindern gestützt wird. Danach kann der Innenausbau in Angriff genommen werden.