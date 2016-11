Meßstetten Die Puppenstube geht mit der Zeit

Meßstetten. Es war eng in den Ausstellungsräumen zur Vernissage der Sonderausstellung "Das hatte ich auch mal" im Museum für Volkskunst, Sammlung Alfred Hagenlocher. Aufmerksam folgten die zahlreichen Besucher den Worten von Hildegard Schade, die sie gut vorbereitet und sogar teils in Reime gesetzt hatte. So begrüßte sie die Gäste und stimmte sie auf die Ausstellung ein.

Zu sehen seien mit den Puppenstuben Objekte, die Zeitzeugen ihrer Epoche seien, beginnend um 1940 und bis etwa 1970 reichend. Nostalgische Gefühle würden geweckt. Man habe eine Ausstellung aus dem Jahr 2012 fortgeführt, die damals Gerda Barth mit Unterstützung von Ursula Ullrich gestaltet habe. Diesmal sei es genau umgekehrt.

Bürgermeister Frank Schroft freute sich über den beeindruckenden Zulauf und lobte die Museumsleiterin in hohen Tönen: Das Museum stehe und falle mit Hildegard Schade. Unermüdlich sei sie in Aktion für diese Einrichtung, und dass diese solchen Anklang finde, sei eindeutig ihr Verdienst, sagte Schroft. Sie halte ihm mit ihrem Engagement in dieser Sache den Rücken frei, ergänzte er. Ursula Ullrich sprach von der Freude, die sie empfunden habe, als sie in diesen frisch renovierten Räumen die Sonderausstellung vorbereitet habe. Ihre Inspiration zu der jetzigen Ausstellung habe sie vor drei Jahren erhalten, als die Menschen immer wieder gesagt hätten: "Oh, das hatt‘ ich auch mal".