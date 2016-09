Meßstetten Die Öffnungs- und Betreuungszeiten sind im Brennpunkt

Aus den Reihen des Kirchengemeinderats kam die Bitte, dass sich bei der Seniorenfeier – die nächste findet am 13. November statt – auch Mitglieder aus dem Ortschaftsrat und aus der Bevölkerung – hauptsächlich beim Auf- und Abbau sowie im Küchenbereich – engagieren. Der Ortsvorsteher sagte zu, helfende Hände zu suchen.

Ein großes Thema war die Situation des Hossinger Kindergartens mit dessen Öffnungs- und Betreuungszeiten. Eppler sagte, dass sich der Bedarf der jungen Familien hauptsächlich wegen der beruflichen Tätigkeit ändere und darauf zu reagieren sei. Es missfalle ihm, dass Eltern ihre Kinder in auswärtige Kindergärten brächten. Da brauche man einen Wandel, um die Kinder im Ort zu halten.

Der Rücklauf beim Fragebogen ist gering

Um zu erfahren, wie die Stimmung und die Wünsche unter den Eltern mit Kindern im Alter bis zu sechs Jahren in der Gesamtstadt Meßstetten sind, hatte die Stadt rund 520 Fragebögen versandt – mit relativ geringem Rücklauf.

Kindergartenleiterin Simone Sauter-Bodmer informierte über den Bedarf. Auch sie hat an die Eltern in Hossingen Fragebögen versandt, ebenfalls mit geringem Rücklauf. In Hossingen sind Plätze für 22 bis 25 Kinder vorhanden. Dem Wunsch einiger Eltern nach einer Ganztagesbetreuung entgegnete die Leiterin, dass man sich an die gesetzlichen Richtlinien halten müsse. Verlängerte Öffnungszeiten bedingten, entsprechende Räume zu schaffen und mehr geschultes Personal einzustellen. Eine Variante sind verlängerte Öffnungszeiten: sechs Stunden am Stück von Montag bis Freitag, 8 bis 14 Uhr, und erweiterte Regelöffnungszeiten: von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie am Mittwoch und am Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr. Insgesamt sind 34 Stunden in der Woche abzudecken. Aktuell sind 13 Kinder – Tendenz steigend – im Kindergarten untergebracht.

Schuttkowski meinte, dass nicht jeder Wunsch zu erfüllen sei. Die Regelöffnungszeiten betragen 30 Wochenstunden. Es sei möglich, verlängerte Öffnungszeiten mit der gleichen Stundenzahl, jedoch mit längerer Betreuungszeit am Stück – etwa von 8 bis 14 Uhr – anzubieten.

Teilnehmer einig: Stadt muss reagieren

Der Hossinger Ortschaftsrat und die Mitglieder des Kirchengemeinderats mit Pfarrer Schuttkowski waren sich einig, dass die Stadtverwaltung reagieren sollte. Sauter-Bodmer meinte, dass man im Kindergarten flexibel sei und die Stadt das Ergebnis der Umfrage schnellstmöglich umsetzen sollte.