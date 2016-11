Meßstetten Die Langzeitstrategie geht voll auf

Meßstetten. Jahrelang waren die Holzpreise hoch – diese Zeit hatte das Forstamt des Landkreises genutzt, um im Meßstetter Stadtwald ordentlich zu ernten. Nun, da die Preise vor allem bei weniger qualitätvollem Holz etwas nachgeben, wollen Klaus Richert, der Leiter des Bereichs Albstadt, und seine Kollegen in den Revieren den Hiebsatz zurückfahren und darauf hin arbeiten, dass die Qualität des Holzes steigt. Auf 11 200 Festmeter im Jahr 2017 – 500 Festmeter unter dem Plan im Forsteinrichtungswerk 2010 bis 2019 – soll der Hiebsatz sinken, was sich, wie Richert betonte, freilich auch auf das Betriebsergebnis durchschlagen wird.

Dennoch oder gerade deshalb attestierten die Stadträte den Forstleuten, "alles richtig gemacht" zu haben, wie CDU-Fraktionschefin Elke Beuttler betonte. Sie begrüßte zudem die Strategie, Waldflächen anzukaufen, sofern sie geeignet sind. Oliver Rentschler, Fraktionschef der Bürgerliste, fragte Richert – bei aller Freude über das Betriebsergebnis im Fortwirtschaftsjahr 2015 und die Waldwirtschaftspläne für 2017 – auch nach dem eher weniger erfreulichen Thema, das Kommunen und Förstern derzeit im Magen liegt: den Kartellamtsstreit. Er schwelt – zuweilen tobt er – zwischen der Landesregierung von Baden-Württemberg und dem Bundeskartellamt, dem es ein Dorn im Auge ist, dass vom Land bezahlte Forstleute Dienstleistungen für die kommunalen und zum Teil auch die privaten Waldbesitzer erbringen.

Klaus Richert ist eher pessimistisch und befürchtet, das Kartellamt werde "an seiner harten Linie festhalten". Er geht allerdings auch davon aus, dass der zuständige Staatsminister Peter Hauk gegen eine Entscheidung, die frühestens im Dezember fallen wird, klagen werde, was die Durchsetzung des Gerichtsbeschlusses um zwei bis drei Jahre verzögern könne, so Richert. Für den Forstbereichsleiter stehen die Wegweiser in Richtung eines großen kommunalen Forstamtes im Zollernalbkreis – früher oder später.