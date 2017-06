Meßstetten Die gute Luft ist ein äußerst kostbares Gut

Das Vorbereitungsteam, bestehend aus Mitgliedern beider Kirchengemeinden und den Pfarrern Thomas Epperlein aus Tieringen und Thomas Vadakoot aus Hausen am Tann, hatte sich dieses Jahr das Thema "Zeit zum Luft holen" gegeben. Elfi Neher und Pfarrer Epperlein begrüßten die Gläubigen mit einer kleinen Spielszene zum Thema. Pfarrer Vodakoot erklärte nach dem Lied "Himmel, Erde, Luft und Meer", wie wichtig Luft für die Menschen sei. Dass die Menschen im alltäglichen Leben viele Sprüche zum Element Luft verwendeten, ging aus seiner Aufzählung "dicke Luft", "Luftschlösser", "für jemanden Luft sein" hervor.

Daran schloss sich eine Meditation mit Bewegung und Musikbegleitung an. Nach der Lesung und dem Lied "Der Geist des Herrn erfüllt das All" zeigte eine Geschichte, wie sich Menschen schon immer weltweit und bis heute mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Gute Luft sei heute nicht mehr überall vorhanden. Die Zuhörer wurden daran erinnert, dass Luft kostbar sei. Mit dem am Ende der Andacht gemeinsam gesungenen Lied "Gott gab uns Atem, damit wir leben" wurde jedem bewusst, wie wichtig es sei, mit dieser schönen, von Gott gegebenen Welt sorgsam umzugehen.

Rainer Tewes, Vorsitzender des Vereins "Unser Käpelle" dankte dem Vorbereitungsteam für die tiefgründige und abwechslungsreiche Frühschichts-Andacht. Bevor er zum Kirchenkaffee einlud, richtete er auch Dankesworte an die Gläubigen, die so zahlreich gekommen waren. Anschließend ließ man bei Kaffee und Hefezopf und guten Gesprächen den etwas anderen Gottesdienst ausklingen.