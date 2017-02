Meßstetten Die Bürger werden befragt

Insbesondere dann, wenn es keine Angehörigen mehr vor Ort gibt oder sie die Grabpflege nicht über die gesamte Liegezeit leisten können, stellen Rasengräber eine große Erleichterung für sie dar. Deshalb war der Ortschaftsrat Oberdigisheim der Auffassung, dass augenblicklich kein zusätzlicher Bedarf für Urnentürme oder Urnenstelen bestehe.

Eine Granitplatte als Untergrund für Blumen

Bei Rasengräbern werden die Grabflächen mit Rasen eingesät. Eine Grabeinfassung ist nicht notwendig und auch nicht erlaubt. Grabsteine sind bei Erdgräbern bis zu einer Größe von 80 Zentimeter Höhe und 65 Zentimeter Breite und bei Urnengräbern bis 60 Zentimeter Höhe und 40 Zentimeter Breite zulässig. Vor dem Grabstein ist eine 35 mal 35 Zentimeter große Granitplatte für Blumengefäße, Kerzen und ähnliches vorgesehen. Auch bei Rasengräbern wird ein persönlicher Grabstein aufgestellt, und auf der Granitplatte kann individuell kleinerer Grabschmuck abgestellt werden. Die Pflege der Rasengräber erfolgt während der gesamten Ruhezeit durch den städtischen Bauhof. Hierzu gehören das Herstellen und Verlegen der Granitplatte, das Mähen der Rasenfläche sowie das Ausgleichen von Setzungen.

Laut Beschluss des Ortschaftsrates werden alle Haus halte in Oberdigisheim einen kleinen Fragebogen erhalten, in dem abgefragt werden soll, ob zusätzlich zu den oben dargestellten Bestattungsformen auch noch Urnentürme auf dem Friedhof aufgestellt werden sollen. Das Ergebnis der Befragung wird dann in öffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates behandelt. Die Ruhezeiten der einzelnen Bestattungsformen betragen: in einem Reihengrab 20 Jahre, in einem Urnenreihengrab 15 Jahre. Für ein Erd-Wahlgrab (Familiengrab) beträgt sie 30 Jahre, für ein Urnen-Wahlgrab (Familiengrab) 25 Jahre. Rasenreihengräber haben eine Ruhezeit von 20 Jahren, für ein Rasen-Urnenreihengrab gelten 15 Jahre. Für weitere Informationen stehen das Stadtbauamt und die Ortschaftsverwaltung zur Verfügung.