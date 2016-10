Meßstetten Die besonderen Formen strahlen direkt ins Herz

Meßstetten (hol). "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar", sagt der Fuchs zum kleinen Prinzen in dem Werk von Antoine de Saint-Exupéry. Dieses Zitat beschreibt die Quintessenz der neuen Ausstellung in der Galerie im Fehlochhof. Dort sind in der zwölften Präsentation unter dem Titel "Sinnenwahrnehmung" – parallel zur Ausstellung "Spannungsbögen" – im Wohnhaus Fotografien von Reinhard Wulf zu sehen.