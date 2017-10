Meßstetten Die Bedürfnisse der Kinder im Blick

Auf jedem Stockwerk agiert eine Hauswirtschaftskraft und kümmert sich um die Essensausgabe sowie das Aufräumen des Geschirrs und das Reinigen der Möbel, was die Erzieherinnen entlastet, denen damit möglich ist, ihren Fokus auf die pädagogische Tätigkeit zu legen.

Im Erdgeschoss ist das Reich der älteren Kinder als bespielbares Haus in einem offenen Konzept. Dort befindet sich der Raum "Hafen" als sicheres Refugium und Rückzugsgebiet für die Kinder, die aus dem Krippenbereich in den Kindergarten wechseln, oder für Neuankömmlinge, um diese Sprösslinge auf das offene Konzept vorzubereiten.

Im gesamten Haus liegt der Arbeit das gleiche pädagogische Konzept zugrunde, sodass jede Erzieherin darüber informiert ist, auf welchem Entwicklungsstand das jeweilige Kind ist. Im Erdgeschoss bei den älteren Kindern umfassen die Räume Funktionsbereiche: Da ist die Kreativwerkstatt, um zu malen, zu basteln oder mit der Schreibmaschine zu schreiben; daneben ist ein Atelier mit Staffelei eingerichtet. Momentan steht das Thema Schminken hoch im Kurs, weshalb eine extra Ecke dafür vorgesehen ist mit Spiegeln, wasserlöslichen Stiften und Haarbändern. "Das Spielen ist in der gesamten Einrichtung im Fokus", betont die Leiterin.

In der "Baustelle" konstruieren die Kinder, auch mit Naturmaterialien, und planen am "Architektentisch" ihre Bauvorhaben. Was sie zuhause und in ihrem Alltag erleben, ahmen sie im Rollenspielbereich nach. Ein Augenmerk will die Kita in Zukunft auf die Sprachförderung legen. Das soll eine zusätzliche Fachkraft leisten. In einem rollierenden System sind immer wieder andere Pädagoginnen für die jeweiligen Räume zuständig.

"Es ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist", betont Jessica Horn. Seit einem Jahr haben sich die Mitarbeiterinnen intensiv mit dem neuen pädagogischen Konzept auseinandergesetzt und sich dabei externe Beratung geholt. "Jetzt geht es in die Tiefe und wird konkret, etwa wie soll eine Pflegesituation am Wickeltisch gestaltet sein", erläutert Horn. Für alle Themenbereiche gab es interne Seminare. Seit Juni läuft nun das Projekt, sind die Räume entsprechend aufgeteilt. "Entscheidend dabei ist die Haltung der pädagogischen Fachkräfte", sagt die Leiterin: "An erster Stelle stehen die Kinder."

Erziehung im Elternhaus und im Kindergarten soll sich ergänzen

Großes Gewicht hat die Natur: Ab 8 Uhr ist deshalb der Garten der Kindertagesstätte für die Kinder geöffnet. Mit ins Konzept eingebunden sind die Eltern. "Die Erziehung zuhause und in der Kindertagesstätte soll sich ergänzen."

Das neue pädagogische Konzept ist eine "Herausforderung". Auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und dennoch auch Grenzen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wenn mal nicht das jeweilige Bedürfnis gleich befriedigt werden kann, muss geübt werden, um miteinander auszukommen. Dazu gehört auch das Gespräch mit den Kindern. In der Kita Bueloch hat das Spielen jetzt einen anderen Stellenwert. Die Erzieherinnen wollen die Sprösslinge möglichst nicht einschränken und nichts verbieten. Kinder mit viel Bewegungsdrang dürfen deshalb zum Toben in den Garten. Horn ist mit dem Verlauf zufrieden. Jetzt wird das Konzept noch verschriftlicht.