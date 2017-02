Meßstetten Die Arbeit mit den Kindern erfüllt sie selbst

Die beiden Lesepaten haben ihr Engagement noch nie bereut: "Im Gegenteil, wir freuen uns auf die Vormittage; es ist schön, mit den Kindern zu arbeiten." Besonders glücklich sind Annerose Löffler und Brunhilde Butz über die Fortschritte, die ihre Schützlinge machen. "Und die Kinder freuen sich auch; die lesen richtig gerne, das ist oft deren Lieblingstag in der Woche."

Die Arbeit mit den Kindern gibt auch den zwei Lesepaten viel: "Wir freuen uns, wenn die Kinder sich freuen." Das Engagement der Lesepaten sei wertvoll, betont Rektorin Mirjam Buhl: "Die beiden fühlen sich wertgeschätzt", gingen die Kinder doch äußert gerne ins Lesetraining. Die Schulleiterin und die Klassenlehrerin empfinden diesen Einsatz als "großes Geschenk": "Die zwei Lesepaten geben den Kindern Zeit, die uns fehlt." Annerose Löffler und Brunhilde Butz werden deshalb weitermachen: "So lange wir können und so lange, wie man uns will." Die Zwei lesen auch privat "sehr gerne" – querbeet von Hermann Hesse bis Fantasyliteratur.

Brunhilde Butz, die zudem neben dem Enkel in der ersten Klasse noch einen Enkel in der dritten Klasse hat, ist auch in der Kooperation zwischen Schule und Verein aktiv: Sie bringt Kindern das Tennisspielen bei. Ihre Arbeit hält die beiden jung – "an Leib und Seele".

Annerose Löffler gehört außerdem mit zum Team der Helfer, die im Rahmen der Verlässlichen Grundschule die Schüler vor und nach dem Unterricht betreuen. Die Kinder behalten diese Zuwendung positiv im Gedächtnis. Und für die Rektorin sind die beiden Lesepaten ein "Glückstreffer". Deshalb lautet der gemeinsame Wunsch, dass Annerose Löffler und Brunhilde Butz das Lesetraining – dieses ehrenamtliche Engagement – "noch ganz lange machen können".

Das gemeinsame Lesen birgt ins sich auch einen sozialen Aspekt

Das gemeinsame Lesen hat auch einen sozialen Aspekt: Die meisten Kinder erzählen aus ihrem Alltag. Der siebenjährigen Pauline und dem sechsjährige Janosch, die sich an diesem Morgen mit der Silbe "ei" beschäftigen, gefällt das Lesetraining: "Wir sind besser geworden."

Und auch die Zweitklässler, die beiden siebenjährigen Mia und Katrin und die zwei achtjährigen Sandro und Denis, die nacheinander aus dem Lesebuch die Geschichte "Mio bei den Eskimos" abschnittsweise vorlesen, sind mit Eifer dabei: "Das ist gut, vor allem, dass wir immer etwas anderes lesen", sagt Sandro.

Das freut auch Denis und Mia. "Es ist nicht langweilig", so Katrin. Und einig sind sich alle: "Die Lesepaten machen es gut."

(hol). "Jung & Alt" heißt die Serie des Schwarzwälder Boten in Albstadt, die über ehrenamtliches Engagement junger und älterer Menschen berichtet. Die Berichte beleuchten den Einsatz junger Leuten, die ehrenamtlich etwas Besonderes machen, etwa in der Schülermitverantwortung, in der Jugendfeuerwehr, beim Verein, auf sozialem Sektor – auch in Kontakt mit älteren Menschen. Zum anderen berichtet sie über Ältere, die ihren Ruhestand nutzen, um mitzuhelfen und mitzuwirken bei Projekten, in Vereinen, bei sozialen Organisationen – vor allem im Bereich der Jugendarbeit etwa als Lesepaten, Lernbegleiter, Trainer und Betreuer.

Wer solche ehrenamtlich engagierten Menschen kennt, darf sich in der Lokalredaktion Albstadt melden unter der E-Mail-Adresse redaktionebingen@­schwarzwaelder-bote.de

(hol). Die Bedeutung des "Sprachlernens" hat Bildungswissenschaftler Jürgen Baumert dokumentiert. Er betont, dass das Beherrschen der Verkehrssprache in Wort und Schrift – und zwar auf kompetentem Niveau – notwendige Voraussetzung gesellschaftlicher Kommunikationsfähigkeit sei. Vor allem sei Lesekompetenz Basis jedes selbstständigen Weiterlernens.

Schule sei dabei notwendigerweise eine sprachliche Veranstaltung – in allen Fächern. "Lesekompetenz ist das Musterbeispiel für fächerübergreifende Schlüsselqualifikation", sagt Baumert. Zentraler Punkt dabei sei das Leseverständnis. Mit dem Lesen in Silben haben die Verantwortlichen an der Grundschule Hartheim/Heinstetten einen Weg gefunden, dieses Ziel zu erreichen. "Die Klassenlehrerin hat mich davon überzeugt", sagt Rektorin Mirjam Buhl. "Es gibt nur wenige Kinder, die das Lesen in Silben nicht schaffen." Mit dieser Vorgehensweise gliederten die Kinder die Buchstaben nicht auseinander.

Für die Schulleiterin ist dieses Lesetraining die Zukunftsmusik: "Wir werden immer mehr auf solche Unterstützungssysteme aufbauen. Da erreichen wir bei den Kindern die meisten Fortschritte. So intensiv ist das im Unterricht nicht möglich." Gerade um Lesen und Schreiben zu beherrschen, sei Training, Training und nochmals Training notwendig. Lesen sei das Resultat von viel Fleiß und zahllosen Übungsstunden, zitiert Buhl den Hirnforscher Manfred Spitzer.

"Wir sind dankbar, dass wir mit unseren zwei Lesepaten die Unterstufe versorgt haben", betont sie. Tina Meinzer, Lehrerin der ersten Klasse, brachte die Rektorin auf das Lesetraining: "Ich habe einiges darüber gehört, erzählt von den guten Erfahrungen, die andere Kollegen damit gemacht haben, und gedacht, das sollten wir auch probieren." Und es bringe etwas: "Jedes Kind hat ausreichend Lesezeit und damit die Möglichkeit, eine Weile am Stück zu lesen, in der Gruppe oder allein." Das eröffne eine differenzierte Betreuung: "Die Kinder genießen das", sagt Tina Meinzer. Im Klassenverband sei nur wenig Raum, zusammenhängend zu lesen, werde das Leseverständnis kaum abgefragt. "Das Lesetraining ist deshalb eine gute Sache." Davon profitieren alle Schüler, die zeitlich aufgeteilt aus der ersten und zweiten Klasse, einzeln oder in kleinen Gruppen, zum Lesen gehen und dann laut vorlesen. "Es hat noch kein Kind gesagt: ›Ich will nicht‹, eher sind sie ungeduldig, bis sie dran sind", erzählt Tina Meinzer.