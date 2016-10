Meßstetten Dialog zwischen Realem und Idealem

Sein erster Fotoapparat war eine Agfa-Box, mit der Wulf schon früh und auch während seines Medizinstudiums Filme belichtete, diese selbst entwickelte und Vergrößerungen anfertigte. Trat das feine Hobby über den beruflichen Werdegang und in der Familienphase nach hinten, meldete es sich anschließend wieder mit neuem Anspruch. Es begann ein Dialog Wulfs mit Künstlern, der sein Sehen zu ordnen begann, doch wirklich intensiv wurde der Umgang mit dem Medium Digitalfotografie mit dem Eintritt in den Ruhestand.

Fotokunst und Malerei korrespondieren

Die Fotokunst stehe in der Auseinandersetzung mit den Techniken der Malerei, halte letztlich ebenfalls flüchtige Momente fest und gestalte so eine Fläche, die tiefere Gedanken und Assoziationen zum Gesehenen entstehen ließen. Wulfs Arbeiten stünden in einem ständigen Dialog zwischen Realem und Idealem, resümierte Brigitte Wagner-Wulf. Nur scheinbar zufällig passt die zeitgleich zu Reinhard Wulfs Fotoarbeiten installierte Ausstellung. So harmonieren die Glasarbeiten mit den vereisten Landschaften, und die Aquarelle bereiten mit ihren herbstlichen Farben auf Eis und Schnee in den Fotografien vor. Brigitte Wagner-Wulf ging allgemein auf die Inhalte mancher Bilder und ihrer Bearbeitung ein, auch darauf, dass etliches auf den Knien oder sogar im Liegen entdeckt werden will. Besucher der Galerie müssen das nicht mehr tun und können sich eigene Eindrücke bis zum 27. November verschaffen; jedes Wochenende ist geöffnet von 11 bis 17 Uhr.