Meßstetten Der Wunsch nach einem attraktiven Angebot

Der Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende vom Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, auf dem Erwin-Gomeringer-Platz statt. Um ihn für die Marktteilnehmer noch attraktiver zu machen, reduziert die Stadt die Standplatzgebühren von diesem Jahr an merklich – Schulen und Kindergärten zahlen 25 Euro, Anbieter von Kunsthandwerk und Weihnachtsartikel 50 Euro und Anbieter aus dem Bereich Gastronomie 100 Euro. Die Marktteilnehmer haben die Möglichkeit, eigene Stände und Hütten zu verwenden oder Markthütten bei der Stadt anzumieten. Letztere werden von der Stadt bezuschusst und in Zukunft kostenlos zur Verfügung gestellt. Außerdem wird der Bestand um vier Markthütten aufgestockt.

Marktteilnehmer, die Glühwein und Punsch verkaufen wollen, können gegen Pfand Glühweintassen mieten. Ein Rahmenprogramm soll es ebenfalls geben; für Unterhaltungsbeiträge und Vorführungen von Musikgruppen steht der Pavillon auf dem Erwin-Gomeringer-Platz zur Verfügung: Musik- und Gesangvereine, Theatergruppen, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen sind eingeladen, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen und die Gäste zu unterhalten. Anmeldeschluss ist der 7. Oktober.

Weitere Informationen: Telefon: 07431/63 49-44