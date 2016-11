Meßstetten Der Versöhner der Religionen geht

Meßstetten. Er wäre gerne länger geblieben, doch der Bischof in seiner Heimat Uganda kann nicht länger auf seine wichtigste Kraft im Dialog zwischen Muslimen und Christen verzichten, und so hat Pfarrer John Bosco Ssendagala schweren Herzens Abschied genommen von den katholischen Kirchengemeinden auf dem Heuberg.

Ssendagala ist der Einzige in seinem Heimatland, der sowohl den Islam als auch christliche Theologie studiert hat. Bei seinem letzten Gottesdienst in Meßstetten machte er wenig Aufhebens um seine Person, flocht nur einige persönliche Worte vor dem Segen ein, lobte die freundliche Aufnahme in der Gemeinde und die schwäbische Küche, was ihm freundlichen Applaus einbrachte. Er dankte "für die gute Zeit hier". In seiner neuen Aufgabe vertraue er auf Gott, sagte der beliebte Priester und versprach, die Menschen auf dem Heuberg im Herzen zu behalten.

Werner Ittermann, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, hatte zuvor davon gesprochen, dass man Ssendagala vermissen werde. Immerhin zwei "Bruder-Klaus-Feste" und das Kirchenjubiläum habe er mitgestaltet. Seine Verabschiedung aus der Gemeinde lag nun nicht in der Verantwortung des Bistums Rottenburg, suchte Ittermann Trost, sondern sei die Folge eines Beschlusses in seiner Heimat. Die kommenden Monate werde man mit Aushilfen überbrücken, kündigte er an.