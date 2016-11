Meßstetten Der Tod der Dinge

Unter der Leitung von Thomas Kiesinger spielte der Posaunenchor Meßstetten zu Beginn den Choral "Wer nur den lieben Gott lässt walten" von Georg Neumark. Benjamin Cimpean von der Burgschule trug das bedrückende Gedicht "Primaner in Uniform" von Erich Kästner vor; danach sang der Männerchor des Gesangvereins unter der Leitung von Rolf Griese "Frieden sei dieser Welt beschieden", ein Lied von Gotthilf Fischer.

Jeder Tote, der vergessen werde, sterbe ein zweites Mal, erklärte Pfarrer Schuttkowski; an einen Verstorbenen zu denken, bedeute, dass er vor dem inneren Auge lebendig werde. Krieg führe letztlich nicht zu Ruhm und Ehre, sondern stürze die Völker in Elend, misshandle sie und die Natur. Die Gefallenen der schrecklichen Kriege hätten Europa die Augen geöffnet, ihr Opfer sei vielleicht nicht umsonst gewesen. Gewiss, in der EU werde viel Geld unsinnig ausgegeben, doch immerhin arbeiteten die Nationen daran, Gegenwart und Zukunft im Miteinander zu gestalten. Der Friede sei ein hohes Gut, das nicht leichtfertig verspielt werden dürfe.

Zu den Klängen des Liedes "Ich hatt‘ einen Kameraden" legten Bürgermeister Frank Schroft und Gottlob Gersten­ecker, Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats, gemeinsam einen Kranz an der Südwand der Halle nieder, wo Gedenktafeln an die Gefallenen aus Meßstetten erinneren. Mit dem irischen Segenswunsch "Möge die Straße…", das der Männerchor sang, und dem vom Posaunenchor intonierten Lied "Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer" ging die Gedenkfeier zu Ende.