Meßstetten Der Seher vom Fehlochhof

Meßstetten-Oberdigisheim. Eigenartig, welche Wege mitunter zur Kunst führen: Reinhard Wulf, geboren am 29. November 1941 in Berlin, studierte in Düsseldorf Medizin, praktizierte sie in Schwäbisch Hall, Bochum und Albstadt, bevor er sich 1986 mit einer Praxis in Meßstetten niederließ. Zu seinem Fachgebiet, der Inneren Medizin, gehörte auch das Röntgen. Vielleicht war es das, was ihm den Blick dafür schärfte, tiefer zu sehen und Dinge wahrzunehmen, die oberflächlich gar nicht da sind.

2008 hat Wulf seinen Arztkittel an den Nagel gehängt und widmet sich zusammen mit seiner Frau, der Künstlerin Brigitte Wagner, inzwischen ganz dem kreativen Schaffen. Hatte er als Student noch analog fotografiert und dadurch "das richtige Sehen gelernt", wie er sagt, experimentiert Wulf inzwischen munter mit der Digitalkamera und der so genannten HDR-Fotografie, einer Methode, um optimale Belichtung zu erzielen, die er für Collagen nutzt. Manche seiner Werke druckt er auf Aquarellpapier und verschafft seinen Bildern damit zusätzliche Struktur, wenngleich die das gar nicht nötig hätten. Denn was Wulf in den Fokus nimmt, ist – allein durch seine Perspektive, seine Wahl des Ausschnitts und ohnehin schon des Motivs – so vielschichtig, dass ein Gang durch seine Ausstellung "Sinnenwahrnehmung" zu seinem 75. Geburtstag einer Reise durch neue Welten gleicht.

An die Ostsee reist das Künstlerpaar gerne im Winter, um sich "an der gefrorenen Weite zu erfreuen", wie Wulf sagt. Eis mit Raureif daran, Eisschollen, Eiszapfen, die in den Großaufnahmen wirken wie die Säulen im Tanzsaal der Schneekönigin, Eiskristalle so nah, dass sie zu Blumen werden – manches entdeckt Wulf erst in der Vergrößerung. Teils auf Alu-Dibont-Platten gedruckt, teils übereinander gelegt, erzielen Wulfs Werke eine noch tiefere Wirkung. Dass seine Frau, die Grafikerin, sein Arbeiten, seinen Umgang mit Strukturen und Linienführung mitgeprägt hat, ist nicht zu übersehen.