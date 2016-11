Meßstetten Der Nikolaus kommt – die Musiker auch

Der Markt beginnt heute um 18 Uhr. Die offizielle Markteröffnung, die vom Musikverein Meßstetten umrahmt wird, findet um 19 Uhr statt. Die Warenannahme für die Skibörse in der Turn- und Festhalle ist von 18 bis 21 Uhr.

Die Marktstände sind am Samstag von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr singt der Männergesangverein Meßstetten weihnachtliche Lieder, und der Nikolaus macht seine Runde. Die Band "Honey & the Heartbreakers" singt ab 19 Uhr Lieder zur Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit.

Von 15 bis 18 Uhr am Samstag und von 12 bis 18 Uhr am Sonntag findet im Rathaus eine Verkaufsausstellung mit Bildern aus dem Nachlass des Malers Albert Kakarott statt. Mit dem Verkaufserlös wird die Stiftung Altenhilfe des Vereins zur Förderung der Altenhilfe unterstützt. Die Versteigerung ausgewählter Bilder ist am Sonntag um 16 Uhr. Artikel und Bekleidung für den Wintersport sind am Samstag von 10 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr bei der Skibörse in der Turn- und Festhalle zu erstehen. Der Weihnachtsmarkt ist zudem am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weihnachtliche Melodien präsentiert ab 14.30 Uhr das Älbler-Duo "SaWa".