Meßstetten Der Landkreis liegt weit vorn

Meßstetten-Tieringen. In der Baubranche zeigen die Konjunkturdaten weiter nach oben. Daher könne man nach dem zehnprozentigen Wachstum im Wohnungsbau des vergangenen Jahres auch positiv in die Zukunft blicken. Dieses Resümee hst der Obermeister der Bau-Innung, Ernst Berger aus Meßstetten, bei der Mitgliederversammlung in Tieringen gezogen.