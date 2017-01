Meßstetten Der Klärschlamm kommt am teuersten

An der EnBW hält sie 311 821 Aktien, die ihr 2015 eine Dividende von 168 201 Euro eingebracht haben. 700 Euro hat Meßstetten in die Arbeit der Energieagentur Zollernalb investiert. Teurer hingegen war die Beteiligung an der Klärschlammverwertung Albstadt, die 2015 ein negatives Ergebnis aufzuweisen hat: 73 103 Euro musste Meßstetten für die Anlieferung des Schlamms aus der Kläranlage Unterdigisheim bezahlen.

Dafür hat sie aus der Solar Meßstetten GbR einen Gewinnanteil erhalten: 292 Euro. Den Beteiligungsbericht mussten die Stadträte nur zur Kenntnis nehmen.

Da musste sich Stadtrat Marc Peter, im Brotberuf Lehrer, doch wundern: Für ihre Beteiligung an der Solar Meßstetten GbR muss die Stadt nur in einer Höhe von 5000 Euro haften. "Ich bringe meinen Schülern immer bei, dass ›GbR‹ unbeschränkte Haftung bedeutet", sagte Peter in Richtung des Stadtkämmerers Jürgen Buhl, als der jüngst den Beteiligungsbericht verlesen hatte. "Haben Sie eine andere Lösung, so dass wir Sie für den Wirtschaftsnobelpreis vorschlagen könnten?" Das wäre doch mal etwas: Jürgen Buhl in Stockholm. König Carl XVI. Gustaf überreicht ihm einen der begehrtesten und renommiertesten Preise der Welt! So weit wird es wohl nicht kommen, wenngleich Buhl ein bestens beschlagener Kämmerer ist. Dass sein Haushalt seit mehr als zehn Jahren schuldenfrei ist, ist trotzdem preisverdächtig. Es muss ja nicht gleich der Nobelpreis sein.