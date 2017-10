Meßstetten Der Kindergarten wird 25 Jahre alt

Die erwachsenen Gäste, unter ihnen Ortsvorsteher Harald Eppler und mehrere Ortschaftsräte, nahmen dieses Angebot gerne an, die Kinder gingen dagegen gleich in ihre Spielecken und zeigten Mama, Papa, Oma und Opa, was sie im Kinderalltag so treiben.

Der Hossinger Kindergarten bietet Platz für 25 Kinder und wird derzeit von 14 besucht; vier weitere dürften im Lauf dieses Kindergartenjahres noch hinzukommen. Die Zukunft der Institution ist damit gesichert. Der Ortschaftsrat würde gerne Ganztagesbetreuung einführen – ob es dazu kommt, hängt von einer fürs Frühjahr vorgesehenen Bedarfsumfrage unter den Eltern ab.