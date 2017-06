Meßstetten "Der Jubilar ist gesund und gedeiht"

Meßstetten-Tieringen. Zum Jubiläum hatte sich das Feriendorf unter der Regie des Leiters Bernhard Deyhle und seines Teams herausgeputzt. Dazu beigetragen haben die künstlerischen Akzente mit Figuren und Steinanordnungen von Thomas Putze.

Zu einem freudigen Wiedersehen kam es am Freitagabend. An einem eigens eingerichteten Stammtisch erinnerte Eugen Schick sich noch gut an den Baubeginn der ersten Ferienhäuser im Unterdorf sowie an die Bauarbeiter. Zur musikalischen Umrahmung spielte Künstler Thomas Putze, der auch die Impulsstationen geschaffen hat.

In ihren Grußworten gingen Bernhard Deyhle, Dieter Schüssler, der ehemalige Leiter Jürgen Vietense sowie Alma Grüßhaber, die zehn Jahre im Vorstand tätig war und sich um Sponsoren bemüht hatte, der ehemalige Pfarrer und Vorsitzender des Aufsichtsrats Andreas Arnold auf die Aufgaben, den Zeitenwandel, die Umbau- und Renovierungsarbeiten und die finanzielle Unterstützunge der Landeskirche, des Kirchenbezirks, der Stadt und der Sponsoren der Region ein. Dabei blieben auch lustige Begebenheiten nicht unerwähnt. Im Vordergrund standen aber stets die christlichen Werte. Besonders stolz ist man auf das Hallenschwimmbad.