Meßstetten Der heilige Mann dreht wieder seine Runde

Meßstetten-Hartheim. Er kommt in diesem Jahr ganz bestimmt wieder, der Nikolaus samt seiner helfenden Engeln und dem Knecht Ruprecht. Mit der Pferdekutsche fährt er am Sonntag, 4. Dezember, um 18 Uhr an der Hülb vor und dreht seine obligatorische Runde. Wenn er aussteigt, werden ihn die zahlreichen Gäste mit dem Lied "Lasst uns froh und munter sein" willkommen heißen. St. Nikolaus erwartet natürlich, dass ihm mutige Kinder ein Nikolaus- oder Adventsgedicht vortragen.