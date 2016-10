Meßstetten Der große Einsatz hat sich gelohnt

Meßstetten-Heinstetten. Vorsitzender Josef Löffler hat allen Grund, "stolz" zu sein: Die mehr als 60 Personen des Sportvereins Heinstetten aus allen Altersstufen – der älteste Helfer war 82 Jahre alt – haben bei den Baumaßnahmen am Vereinsheim "Herausragendes geleistet", und die Arbeit ist "gut verlaufen". Als Lohn gibt es nun noch zudem aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit bei diesem Projekt den Vereinsehrenamtspreis, den Löffler beantragt hat, prämiert mit 1000 Euro und Trainingsutensilien.

"Hüttle" nennen die SVler liebevoll ihr Vereinsheim. Das Domizil des Sportvereins war in die Jahre gekommen: "Es war recht beengt, nicht gaststättengerecht, die Kücheneinrichtung war veraltet und insgesamt war einfach alles renovierungsbedürftig", sagt Josef Löffler. So begannen die Vereinsverantwortlichen zu planen, nahmen Anregungen auf und beschlossen, dass das "Hüttle" eine andere Küche, einen erweiterten Gastraum mit rund 70 Sitzplätzen und einen separaten, vergrößerten Lagerraum erhalten soll. "Um die Kosten in einem erträglichen Rahmen zu halten, entschieden wir uns dafür, so viel wie möglich an Eigenleistung einzubringen." So sind am Ende nach den ehrenamtlichen Arbeiten allein die Materialkosten in Höhe von rund 30 000 Euro angefallen.

"Die Arbeiten begannen mit dem Entfernen eines riesigen Baumstumpfes mitsamt der Wurzel an einem Samstagvormittag", erinnert sich der Vorsitzende. Wasser- und Abwasserleitungen gruben die Helfer, schalten die Bodenplatte ein und betonierten sie, versetzten die Wände und isolierten sie neu. Sie erneuerten das Dach komplett, ebenso teilweise die Fenster. Dazu setzten sie Terrassentüren ein. Die Außenwände erhielten die erste Grundierung vor dem Putz aufgetragen. Auch im Innern waren die Helfer fleißig, verlegten Stromleitungen und -anschlüsse, verkleideten und verspachtelten die Decken und Wände mit Rigipsplatten, installierten LED-Lampen, schliffen die Holzbalken und strichen sie neu. Außerdem verlegten sie Fliesen, verputzten die Wände und bauten Türen ein.