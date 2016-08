Meßstetten Der ganz große Wurf ist Trumpf beim TSV

Am 3. September fliegen Steine

Die 21. Steinstoß-Stadtmeisterschaften werden am Samstag, 3. September, ab 16 Uhr auf dem Kleinspielfeld hinter der Heuberghalle ausgetragen. Vereins-, Betriebs-, Freizeit-, Straßen-, Partei- und Behörden-Mannschaften dürfen teilnehmen. Am Sonntag, 4. September, wird ab 10 Uhr der Heuberg-Volkslauf in Verbindung mit der Stadtmeisterschaft mit dem Schülerlauf über 1500 Meter, dem Firmen-Lauf über 4,7 Kilometer und dem Hauptlauf über zehn Kilometer mit gleichzeitigem Mabitz-Pokalwettbewerb im Nordic-Walking veranstaltet. Startnummernausgabe ist ab 9 Uhr an der Heuberghalle.

Die Handballabteilung veranstaltet parallel vom Freitagabend bis Sonntag das Heuberg-Wanderpokalturnier.