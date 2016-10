Meßstetten Der Borkenkäfer hat Meßstetten verschont

Revierleiter Thomas Holl informierte die Stadträte in der kurzen Sitzung, die dem jüngsten Waldbegang folgte, über die Bedingungen der nächsten Brennholz-Versteigerungen. 2016 seien 1456 Festmeter an zwei Terminen unter den Hammer gekommen; 2017 werde die Menge in etwa gleich bleiben.

Abschließend setzte Klaus Richter den Gemeinderat noch über den Stand des Kartellverfahrens in Kenntnis. Wie vielfach berichtet, will das Bundeskartellamt den Forstbehörden verbieten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Holzverkauf für die Gemeinden zu übernehmen, wogegen das Land Baden-Württemberg sich wehrt. Der erste Termin vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf habe im Juli stattgefunden, der zweite sei auf den 14. Dezember angesetzt. Mit einem Urteil ist Richert zufolge im Frühjahr zu rechnen.

Kommunale Forstämter als Alternative