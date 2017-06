Meßstetten Das Ziel ist selbstbestimmtes und freies Lernen

Seit Mitte 2016 beschäftigte sich Miriam Baermann mit dem Modell der Freien Alternativschulen: Selbstbestimmtes Lernen mit größtmöglicher persönlicher Freiheit für jeden einzelnen Schüler ist die Grundidee des Konzepts. In einem Gespräch mit einer Freundin über dieses Schulmodell sagte Baermann: "Hier in der Gegend gibt es eine solche Schule nicht. Dann gründe ich eben eine." Was zu diesem Zeitpunkt als Witz gemeint war, reifte über Monate zu einem Entschluss. Zur selben Zeit stolperte auch Sonja Nerz über dieses Schulkonzept. Sie war sofort begeistert und fest entschlossen, auf der Schwäbischen Alb eine solche Schule zu gründen.

Damit möglichst viele Menschen das Schulkonzept kennenlernen, organisierte sie Infoveranstaltungen. Parallel entstanden so zwei Gründungsinitiativen. Ihre Wege kreuzten sich, als Sonja Nerz auf einen Bericht von Miriam Baermann aufmerksam gemacht wurde, die im März 2017 ihre erste Infoveranstaltung in Tieringen organisiert hatte. Beim ersten Telefonat stimmte die Chemie und nach dem ersten Treffen von Sonja Nerz und Miriam Baermann war schnell klar: Sie wollen zusammenarbeiten.

Die beiden Gründungsinitiativen "fusionierten" offiziell zur Freien Schule Zollern­alb. Am 30. Mai wurde der Trägerverein gegründet. Der Eintrag ins Vereinsregister steht bevor. Es gibt inzwischen eine gemeinsame Webseite – www.freie-schule-zol lernalb.de – und eine Facebook-Seite – Freie Schule Zol­lernalb Gründungsinitiative. Parallel zum Erarbeiten eines genehmigungsfähigen Konzepts und zur Suche nach einem Gebäude wird die Gründungsinitiative weitere Infoveranstaltungen organisieren. Die nächste findet am Donnerstag, 22. Juni, ab 19 Uhr in Balingen im "noahs", Friedrichstraße 2, statt.