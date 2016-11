Meßstetten Das Ziel der Schüler ist eine bessere Welt

Meßstetten. Mit dem Thema "Fairer Handel" und der Frage, wie die Menschen die Welt ein wenig gerechter machen, setzen sich seit diesem Schuljahr 19 Schüler des Gymnasiums Meßstetten auseinander. Ihre Fairtrade-AG hat es sich zum Ziel gemacht, dass die Schule als "Fairtrade-School" zertifiziert wird.

In einem zweitägigen Seminar befassten sich die Jugendlichen damit, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen, und wie sie konkret Verantwortung übernehmen. Mit einem fairen Frühstück in den Tag gestartet und nach einer aufschlussreichen Führung und einem großen Einkauf in einem Biomarkt, fuhren alle in ein altes Bauernhaus in Zimmern unter der Burg. Dort arbeiteten sie bis Samstagmittag an Informationsplakaten für das Adventsfest des Gymnasiums, einem künftigen Verkaufsstand für fair gehandelte Produkte von Schülern für Schüler und vielen weiteren spannenden Projekten.

Selbst gekochtes Essen aus regionalen Produkten überzeugt die Genießer