Meßstetten Das wäre der Gipfel!

Im allgemeinen ist es gut, wenn die Lampe der Öffentlichkeit in das Dunkel eines gerne vergessenen Themas leuchtet. Die Situation der älteren pflegebedürftigen Mitmenschen in den Altenpflegeheimen wird oft geahnt, aber nicht gewusst. Jetzt hatte der CDU-Wahlkreiskandidat Thomas Bareiß zu einem "Pflegegipfel" eingeladen, zu dem er einen bayerischen Bundestags-Kollegen hinzugezogen hatte. Also eher ein "CDU/CSU-Gipfel". Wie zu erwarten, erschien die Pflegepolitik der Bundesregierung im besten Licht, wichtige Dinge seien das Ziel. Die "Ergebnisqualität" sei in den Vordergrund zu stellen, "Dokumentationspflichten" müssten abgebaut werden. Irgendwann steht das im Gesetz. Und das wird bestimmt auch gut sein für die alten und pflegebedürftigen Mitmenschen. Falls sie dann noch leben. Versprochen. Natürlich muss noch der Finanzminister gefragt werden. Ich denke: Die alten und pflegebedürftigen Menschen haben an ihrem Lebensabend das Beste verdient, was diese Gesellschaft zu bieten hat. Und das ist ein menschenwürdiger Alltag, mit viel buntem Leben. Das wäre doch der Gipfel!