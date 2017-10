Meßstetten Das "Meßstetter Süpple" schmeckt jedem

Doch zunächst hieß es Bühne frei für die "Albstepers" vom TSV Meßstetten, die unter der Leitung von Beatrix Stingel in einer Bar bei gemütlichem Klatsch von "bösen Geistern" in einen Albtraum gerissen wurden. Bei dem heftigen Hin und Her behielten Frauen in ihren Kostümen, die in Regenbogenfarben glitzerten, die Oberhand gegen die Geister, die zunächst gefesselt wurden, und fanden sich am Ende im gemeinsamen friedlichen Tanz zusammen.

Jetzt war es Zeit, dass die Musikkapelle aus Sentenhart mit ihren musikalischen Beiträgen mit böhmisch-mährischen Melodien für gute Laune und Stimmung sorgte. Unter der Leitung des Dirigenten Marco Liebmann legten die Musikanten beschwingt los und unterhielten das in fröhlicher Stimmung mitsingende und -klatschende Publikum mehr als zwei Stunden lang mit Blasmusikstücken, die von den Gästen mit kräftigem Beifall honoriert wurden.

Die fleißigen Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun, um den Gästen die typischen schwäbischen Spezialitäten zu servieren. An Gruppen, die mit zehn und mehr Personen gekommen waren, verteilte der Musikverein Meßstetten Gastgeschenke in Form eines Fünf-Liter-Fässchens Bier. Auch die auf den Tischen bereitgestellten Bierstängel waren gratis zu haben.

Außerdem hatten die Besucher die Gelegenheit, in der urig hergerichteten Bar oder an einem Bierstand Getränke zu genießen.

Die Musiker mischen sich sogar unters Publikum

Die Musikkapelle aus Sentenhart verabschiedete sich, indem die Musikanten von der Bühne herunter zum Publikum kamen und mit kräftigem Applaus belohnt wurden. Die Tanzfläche war nun für die tanzfreudigen Besucher freigegeben und von Beginn an entwickelte sich unter den Klängen von "Sascha & Band" eine fröhliche Sause.

Das Musikduo traf mit seinem Repertoire voll den Geschmack der Tänzer und hatte immer eine volle Tanzfläche. Es wurde mit viel Heiterkeit und prächtiger Stimmung bis weit in die Nacht hinein gefeiert.