Meßstetten Damit die Bagger wieder rollen können

Schon die ersten beiden Bauabschnitte hatte das Meßstetter Büro Wesner abgewickelt und sollte nach Ansicht der Verwaltung deshalb auch mit den Ingenieurleistungen für den dritten Bauabschnitt beauftragt werden, zumal der Auftrag keine Verzögerungen – etwa durch Einarbeitungsphasen – dulde: Bis November soll der Bauabschnitt fertig sein. Die Stadträte waren in ihrer jüngsten Sitzung derselben Meinung und erteilten einstimmig den Auftrag an Wesner – ebenso wie für den Endausbau der Baugebiete "Sickersberg/Kreuzbühl I" in der Kernstadt und "Ödertal II" im Stadtteil Hossingen.

Wesners Honorarvorschlag sei angemessen, lautet das Urteil der Stadtverwaltung: Für die Arbeiten im Gebiet Bueloch beläuft er sich auf 83 500 Euro, für "Sickersberg/Kreuzbühl" auf 10 000 und für das Ödertal auf knapp 12 500 Euro.

Auf Nachfrage von Oliver Rentschler, dem Fraktionschef der Bürgerliste, erklärte Bürgermeister Frank Schroft, dass damit zu rechnen sei, dass die Baumaßnahme im Zeitplan bleiben wird.