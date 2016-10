Meßstetten Damit Daten schneller reisen

Meßstetten-Hartheim. Schon Ende Februar hatte Walter Kirschbaum angefragt, wie es denn um den weiteren Breitbandausbau in Hartheim steht. Was folgte, ist bekannt: Landtagswahlen, die Bildung einer neuen Regierung, eine neue Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Balingen und deren Ernennung zur Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg. Inzwischen jedoch hat Nicole Hoffmeister-Kraut sich schlau gemacht und Kirschbaum geantwortet, wie es denn um den Entwicklungsstand des Breitbandausbaus in seinem Stadtteil steht.

Von Telekom und Landratsamt hat Nicole Hoffmeister-Kraut, wie sie schreibt, erfahren, dass ein weiterer Ausbau in Hartheim mit 50 Mbit/s bis 2018 vorgesehen sei. Einen genaueren Zeitpunkt könnten die Verantwortlichen freilich noch nicht angeben. Eine gleichlautende Information sei auch im Rahmen des Markterkundungsverfahrens des Landratsamts im Dezember 2015 für den Backbone-Ausbau – einen Verbund von Leitungen, die den Großteil der Daten übertragen – von der Telekom genannt worden. Deren Vectoring-Lösung, welche die Datenübertragung über Kupferleitungen verbessere, sei nur eine Zwischenlösung auf dem Weg hin zu einem kommunalen Glasfasernetz. "Momentan läuft eine Ausschreibung für die erweiterte Backbone-Planung", schreibt die Ministerin. Eine FTTB-Planung – das Kürzel steht für "Fibre to the building" also "Glasfaser bis zum Gebäude" sei für alle Städte und Gemeinden des Zollernalbkreises ausgeschrieben worden. Sie sei die Grundlage für den Backbone-Ausbau, "um eine sinnvolle innerörtliche Mitverlegung zu gewährleisten". Mit der Auftragsvergabe für die Arbeiten sei nach Ende des Ausschreibungsverfahrens – voraussichtlich noch im Oktober – zu rechnen.