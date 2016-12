Meßstetten Da staunt sogar der Meßstetter Bürgermeister Schroft

Die Geburten sind von fünf im Jahr 2015 auf bislang sieben in diesem Jahr angestiegen. Bisher waren sieben Eheschließungen zu verzeichnen. Eine der erfolgreichsten Veranstaltungen war laut Deufel die Ferienwanderung auf den Truppenübungsplatz.

Die Vereine haben mit dem Ortschaftsrat die Landschaftsputzete und den Landschafts-Pflegetag bewältigt. Schön war das gemeinsame Mitwirken beim Stadtfest. Wenn das Wetter so bleibe, könnten die Montagearbeiten der Spielgeräte auf dem Spielplatz Ambrosweg noch bis Weihnachten erfolgen, so Deufel. Für die Jugendlichen, die bisher in einem Bauwagen ihr Domizil hatten, solle ein geräumiger Container aufgestellt werden. Weil die Haushaltsmittel die Kosten nicht ganz decken könnten, solle der Rest von der Stadt Meßstetten übernommen werden, überrumpelte Ortsvorsteher Thomas Deufel den sichtlich überraschten Bürgermeister Frank Schroft. Die Busbucht ist laut Deufel nahezu fertiggestellt, an der Leichenhalle und an der Urnenanlage wurden kleinere Reparaturarbeiten vorgenommen, ebenso bei der Schule und beim Kindergarten. Für 2017 stehen vor allem Sanierungen von Straßen und Gehwegen an.

Die Senioren wurden von der Jugendkapelle unter der Leitung von Katja Steidle und von den Kleinkindern der Turngruppe des SV Heinstetten mit Turnübungen und dem Lied "In der Weihnachtsbäckerei" unterhalten. Der Kirchenchor trug unter der Leitung von Elisabeth Butz unter anderem das Lied "Was uns bleibt, sind Freunde im Leben" vor. Bürgermeister Frank Schroft erwähnte, was und wie in und um die Landeserstaufnahmestelle, die Ende 2017 aufgelöst wird, geschieht. Weitere Anliegen seien der kommunale Straßenbau, die Kanalisation und die Verlegung der Landesstraße 440 in Tieringen. Die Sportstättenplanungen seien abgeschlossen. Der Bürgermeister meinte, es sei wichtig, dass sich die Bürger an der weiteren Entwicklung beteiligten.

Zusammen mit dem Ortsvorsteher Thomas Deufel und dem Vorsitzenden des Teams Caotique überreichte Bürgermeister Frank Schroft den ältesten Teilnehmern des Nachmittags, Margaretha Grimm (88) und Ernst Grimm (90), Träger des Bundesverdienstkreuzes, Blumen und ein Weinpräsent.