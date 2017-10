Meßstetten "Chef und Unternehmer im besten Sinne"

Werner Link wurde am 27. April 1941 als Sohn des Dorfschmieds Wilhelm Link geboren. 20 Jahre später bauten sie ihren ersten Stuhl und veränderten damit die Arbeitswelt. Eigentlich hätte das Schmiedehandwerk, welches in der Familie Link seit 1731 Tradition hatte, bleiben sollen, doch in den Zeiten des Wirtschaftswunders suchten Vater und Sohn ihre Chance in der Textilindustrie. Viele Näherinnen wurden gebraucht, und somit wurden zuerst einmal Nähmaschinengestelle produziert und dazu dann Stühle, Stühle, Stühle…

Bis heute ist das global agierende Familienunternehmen Interstuhl seinem Traditionsstandort auf der Schwäbischen Alb treu geblieben – und dem Ziel, immer neue, erfolgreiche Stuhl-Konzepte für das gesunde Sitzen zu entwickeln. Nicht umsonst gilt Interstuhl 56 Jahre nach seiner Gründung als der Spezialist für "professionelles Sitzen made in Germany".

Rund um den Globus gründete Link Gesellschaften und Niederlassungen, zuletzt in den USA. In den Schoß gefallen ist ihm dieser Erfolg nicht: Mut, Unbekanntes zu wagen, ein unbändiger Innovationswille sowie die Kraft und Ausdauer, Fachwissen und technische Kompetenz in der Firma zu bündeln und daraus mit großer Leidenschaft tagtäglich neu zu schöpfen, waren dafür nötig.

Und ja, auch seine, wie er einmal selbstkritisch zugab, "oft sehr anstrengende Ungeduld" hat zum Unternehmenserfolg beigetragen. "Wir haben Erfolg, weil wir beharrlich sind und weil wir lieben, was wir tun", sagen seine Söhne, Helmut und Joachim Link. "So sind wir aufgewachsen, und nach dieser Maxime leben und arbeiten wir. Unser Vater war ein Unternehmer im besten Sinne."

Im Laufe der Jahre investierte Link Millionenbeträge in die Entwicklung innovativer Sitzmöbelkonzepte – und das nicht nur auf dem Gebiet des "German Engineering", sondern auch in qualitätsvolle, gute Gestaltung. International anerkannte Designer nahm er unter Vertrag. Links womöglich herausragendstes Produkt war der Bürostuhl "Silver". Mit ihm haben Interstuhl und der Designer Hadi Teherani einen Klassiker geschaffen, der seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich auf dem Markt ist.

Innerhalb der Bürositzmöbelbranche war Link Impulsgeber, trat als Veranstalter für Seminare zum "richtigen Sitzen" und als Partner des mittelständischen Fachhandels auf. Die Interstuhl-Akademie bietet heute ein vielfältiges Ausbildungsprogramm.

Besonderen Weitblick bewies er mit der rechtzeitigen, durchdachten und gut organisierten Übergabe des Unternehmens an seine Söhne. "Für den unternehmerischen Erfolg gibt es kein Rezept. Neugier, die Bereitschaft zum ständigen Lernen, Leidenschaft zur Leistung und die Akzeptanz, auf manches verzichten zu müssen, gehören dazu. Ebenso der Überblick über die Erfordernisse des Marktes, die Treue zur Qualität und zu den Mitarbeitern", gab er ihnen mit auf den Weg. Er sei stolz und glücklich, sagte er anlässlich seines 75. Geburtstags im vergangenen Jahr, dass seine Söhne und deren Familien sein Lebenswerk weiterführen und mit eigenen Ideen und aus eigener Kraft voranschreiten.

Werner Link war schwer zu stoppen auf seinem Lebensweg. Dass dieser nun zu Ende sein soll, ist für alle, die ihn kannten, schwer vorstellbar. Vertrauen, Verantwortung und soziales Engagement: Links größter Invest war seine menschliche Wärme, mit der er und seine Schwester Lenore ein Unternehmensklima herzustellen vermochten, das geprägt ist von Offenheit, gegenseitiger Verantwortung und ehrlichem Austausch. Von Anfang an lag dem Firmengründer das soziale Engagement für seine Mitarbeiter am Herzen.

Werner Link unterstützte auch Vereine und gemeinnützige Projekte, das DRK sowie Sozialstationen und Kindergärten mit Spenden und Ehrenamtstätigkeiten. Organisationen wie Behindertenwerkstätten profitierten von seiner praktizierten "Hilfe zur Selbsthilfe". Für sein Engagement wurde er nicht nur von der Evangelischen Landeskirche und der Diözese Rottenburg geehrt, er erhielt auch zahlreiche Auszeichnungen für sein Lebenswerk, darunter die Verdienstmedaille der Stadt Meßstetten und die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg.