Die C-Junioren der SG Hartheim werden ab sofort in neuen Trikots auf Torjagd gehen. Möglich wurde das durch die "Deutsche Vermögensberatung" aus Tieringen, vertreten durch Marcel Steidle, der den Trikotsatz nebst neuen Bällen dem Team während einer Trainingseinheit überreicht hat. "Die Jungs freuen sich sehr über die neuen Trikots, und wir hoffen, dass wir damit in der Rückrunde einige Siege einfahren", so Thorsten Jäkel, der sich als Jugendleiter und Trainer sehr zufrieden über das Sponsoring zeigte. Unser Bild zeigt von links Marcel Steidle, die C-Junioren der SG Hartheim und Thorsten Jäkel. Foto: Rohn