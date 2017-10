Meßstetten Blick in die Geschichte

Am Samstag ist ab 15 Uhr geöffnet. Um 17 Uhr beginnt der "Z‘Liachd­obad" mit geselliger Gesprächsrunde. Dabei soll vornehmlich über die 1960er-Jahre in Meßstetten gesprochen werden. In diesen Zeitraum fällt der Bau der Bundeswehranlagen und der Wohnsiedlung Bueloch. Bereichert wird die Gesprächsrunde durch eine Bilderpräsentation.

Der Verein hofft auf den Besuch von Zeitzeugen, etwa ehemaligen Bundeswehrsoldaten, Verwaltungsangestellten und Gemeinderäten.

Am Sonntag ist ab 13 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr beginnen schwäbische Mundartlesungen. Zum Vortrag kommen Publikationen namhafter schwäbischer Autoren wie Sebastian Blau sowie örtlicher Autoren.