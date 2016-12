Meßstetten Blick auf Fotografien und einen Künstler mit wachem Auge

Dagegen wissen die Menschen des Ortes, in dem er sein Anwesen hatte, womöglich bis heute nicht, welche faszinierende Künstlergröße bei ihnen gelebt hat.

Steisslinger liebte das Spiel der Pastelltöne in seinen Bildern und brauchte oft nur eine Viertelstunde, um in ihnen Leben zu wecken. So ist ein schier unerschöpflicher Fundus an Werken entstanden, der heute in seiner von ihm selbst entworfenen Villa in Böblingen aufbewahrt wird und von dem ein Teil dort auch dauerhaft ausgestellt ist.