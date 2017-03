Meßstetten Bis zu 600 Sportler tummeln sich im Training

Von Erfolgen der Langstreckenläufer berichtete Hans-Jürgen Grzesch. Dabei hob er die Leistungen von Michael Gomeringer hervor, der unter anderem in Chicago hervorragende Zeiten gelaufen sei und vordere Platzierungen erreicht habe. Mit dazu zählt Carsten Clausen, der ebenfalls bei mehreren hochklassigen Läufen erfolgreich am Start gewesen ist. Beim Silberdistel-Alb-Cup sind Klaus und Angelika Eppler mit in den Spitzenpositionen zu finden.

Beim Lauftreff soll künftig auch die Möglichkeit des Laufabzeichenerwerbs für halbstündige, einstündige und zweistündige Läufe angeboten werden.

Klaus Bodmer bedauerte die verspätete Abnahme der Sportabzeichen, weshalb nur 21 Erwachsene, 15 Jugendliche und fünf Familiensportabzeichen erworben wurden.

Der Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit Daniel Götting wünscht sich beim Steinstoßen und dem Heuberg-Volkslauf mehr Resonanz und gab bekannt, dass beim TSV Meßstetten pro Woche bis zu 600 Sportler im Training sind.

Nach den Wahlen bleibt Steffi Tušek Abteilungsleiterin. Ines Schott ist ihre Stellvertreterin, Sonja Wienke Mitarbeiterin im Wirtschaftsausschuss, Hans-Jürgen Grzesch Laufsportbeauftragter, Martina Sauter Lauftreffbeauftragte, Klaus Bodmer Sportabzeichenbeauftragter und Rüdiger Wysotzki Pressebeauftragter. Die Internetseite und den Facebook-Auftritt betreut Steffi Tušek.