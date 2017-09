Meßstetten Bilder eines Fotografenlebens

Cornelia Eppler, die Leiterin des Heims, begrüßte die zahlreichen Gäste im Kaminzimmer. In ihrer Laudatio nannte sie an erster Stelle die Pionierarbeit Adolf Asts auf dem Gebiet der Seniorenarbeit in Meßstetten und dankte dafür, dass gerade im Haus Pfarrbaum die Bilder ausgestellt werden. Sie erinnerte an die bis 2001 zurückgehende Zusammenarbeit, als Adolf Ast die Grundlagen für eine optimale Versorgung von Menschen im Pflegeheim am Pfarrbaum legte.

Außerdem ging sie auf den Lebenslauf Asts ein und skizierte dessen beruflichen Werdegang – von der Ausbildung zum Werkzeugmacher, vom Monteur, der sich auf den Waagenbau spezialisierte und dort eine niveausichere Waage erfand, bis zu seiner Pensionierung als Leiter der Entwicklungsabteilung bei Mettler-Toledo.

Als sie auf sein Hobby, das Fotografieren, zu sprechen kam, verriet Cornelia Eppler, dass Adolf Ast nach der Währungsreform sich als erste große Anschaffung eine Kamera geleistet hatte und nach und nach ein eigenes Fotolabor einrichtete. Lange Zeit experimentierte er mit der Gegenlichtaufnahme. Das Spiel mit dem Licht bedeutete für ihn bei der Schwarzweißfotografie eine reizvolle Herausforderung. Mit Beginn der Farbfotografie legte er den Fokus auf das Wesentliche.