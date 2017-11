Meßstetten Betrunkener Autofahrer rammt drei Betonpoller

Meßstetten. Ein betrunkener Autofahrer ist am späten Dienstagabend auf dem Hartweg gegen mehrere Betonpoller gefahren und dabei erheblich verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 23-Jährige in Richtung Truppenübungsplatz, als er in einer Rechtskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit und unter Alkohol zu weit nach links kam. Dort standen zwei Betonpoller der Bundeswehr im Weg. Ungebremst krachte sein Auto gegen die beiden Hindernisse. Sein Schwung reichte trotzdem noch aus, um einen dritten Poller zirka drei Meter weit vor sich herzuschieben. Erst dann blieb der demolierte Seat stehen. Zu Fuß machte sich der erheblich verletzte Mann auf den Weg zurück nach Meßstetten, wo ihn die Besatzung einer Polizeistreife bemerkte.