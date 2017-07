Eine Reisegruppe hat auf Einladung des CDU-Stadtverbandes Meßstetten das Salzbergwerk der Wacker-Chemie in Stetten bei Haigerloch besucht. Der technische Betriebsleiter informierte mit Bildern, Übersichten und Filmen über die geologische Entstehung der heutigen Salzlagerstätten, ferner über die Entwicklung der bergmännischen Arbeitstechniken und die Weiterverwendung des "Weißen Goldes". Nach der Einfahrt in das weitläufige Bergwerk wurden den Gästen die jeweiligen Arbeitsschritte vor Ort erläutert. Die Bergleute erklärten die Maschinen und Geräte. Nicht nur die Bohrgeräte zum Herstellen der Sprenglöcher und die riesigen Lade- und Abfuhrfahrzeuge beeindruckten, sondern auch die Salzfräsmaschine, durch die sich das Absprengen von Salz erübrigt. Auch das Anliefern von Versatzstoffen in die Leerräume erlebte die Gruppe mit und war davon sehr angetan. Foto: Maier