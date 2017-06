Meßstetten Berger und Bitzer bauen ab Juli

Meßstetten-Oberdigisheim (key). Die Aufträge für den Bau der Wohnmobilstellplätze am Blumersberg in Meßstetten und am Stausee Oberdigisheim hat der Gemeinderat Meßstetten in seiner jüngsten Sitzung vergeben – ersteren an die Meßstetter Firma Berger zum Preis von 30 821 Euro, letzteren an die Firma Bitzer aus Unterdigisheim zum Preis von 34 574 Euro. Mit Beginn der Bauarbeiten ist laut Markus Wissmann vom Bauamt Mitte Juli zu rechnen. Ein Zuschuss in Höhe von 32 451 Euro insgesamt ist nach Angaben von Bürgermeister Frank Schroft, der erneut die Sitzungsvorlage abgezeichnet hat, bereits bewilligt. Jürgen Marienfeld wollte wissen, ob Marketingmaßnahmen im Gange seien, was Schroft verneinte: "Wir wollen erst abwarten, bis die Plätze stehen, ehe wir sie bewerben."