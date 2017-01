Meßstetten Beim Puppenhäs ist Geduld gefragt

"So hast du mal den Haushalt zu führen" – dies sei in diesen Jahrzehnten den heiratsfähigen Mädchen mit Puppenstuben gezeigt worden, erläutert Hildegard Schade den Frauen der "Happy Quilting Ladies" aus Albstadt, die gerade mit Marianne Roth an der Spitze die Ausstellung besuchen. "Schau mal die schönen realitätsgetreuen Möbel, das schön genähte Puppenhäs, alles so wunderbar wie es früher war", kann man von den Besucherinnen hören, die immer wieder andere Details entdecken.

Da gehört viel Geduld dazu um das so anzufertigen und auch die Handarbeit wie das Klöppeln oder das Spinnen wirklichkeitsnah zu demonstrieren. "Eine wunderbare, kostbare und mit viel Liebe im Detail gerichtete Ausstellung", hat eine Besucherin im Gästebuch vermerkt.

Museumsleiterin Hildegard Schade ist sehr erfreut darüber, dass auch außerhalb der Öffnungszeiten immer wieder Kindergärten, Schulklassen, Vereine, Jahrgänger und sonstige Gruppen die Sonderausstellung besuchen. Diese dauert noch bis zum 23. April und kann mittwochs, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Gruppen können sich während der Öffnungszeiten auch für einen Besuch zwischendurch bei Hildegard Schade anmelden. Die Telefonnummer lautet 07431/96 11 4.