Meßstetten Baustopp für Firma

Zur Begründung führt das Gericht aus, dass das Vorhaben in dem Mischgebiet, das faktisch ohne Bebauungsplan durch die tatsächliche Bebauung entstanden sei, nicht verwirklicht werden dürfe. Die Baugenehmigung verletze den Kläger in seinem Anspruch auf Erhalt des vorhandenen Mischgebiets. Bei Realisierung des Vorhabens würde der Charakter des Mischgebiets "kippen", die gebotene Durchmischung von Wohnen und Gewerbe wäre nicht mehr vorhanden. Der gewerbliche Anteil nähme sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht überhand.

Die Grundfläche des Betriebsgebäudes würde sich von 1507 Quadratmetern auf 2540 Quadratmeter um 68 Prozent vergrößern. Rechne man die als gewerbliche Nutzung wahrnehmbaren Grundflächen aller Gebäude im Geviert zusammen, so bestehe das Gebiet zu mehr als 70 Prozent aus gewerblicher Nutzung. Dieser Eindruck werde für dadurch verstärkt, dass im Zentrum des Gevierts eine überdimensionale "Gewerbeinsel" herausstäche.

Die Baugenehmigung stelle nicht sicher, dass die Richtwerte der Technischen Anleitung Lärm für ein Mischgebiet eingehalten werden. Aus dem von der Firma vorgelegten Immissionsschutzgutachten lasse sich entnehmen, dass die Immissionswerte nachts nur dann eingehalten würden, wenn durch "organisatorische Lärmschutzmaßnahmen" ein Benutzen des bereits auf dem Betriebsgelände vorhandenen Parkplatzes ausgeschlossen werde. Des Weiteren beinhalte die Baugenehmigung keine Regelungen hinsichtlich des Lärms, der von der Produktion ausgehen würde. Im Gutachten werde zugrunde gelegt, dass die Richtwerte nur eingehalten würden, wenn Lärmschutzmaßnahmen vorgenommen würden. Dazu regle die Baugenehmigung jedoch nichts.